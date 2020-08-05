Иммунитет к коронавирусу имеет менее 10% населения Земли
За полгода распространения COVID-19 переболели коронавирусной инфекцией меньше 10% населения Земли, что очень мало для появления коллективного иммунитета.
По состоянию на начало августа коронавирусом нового типа инфицировано менее 10% населения планеты. Об этом сообщила глава подразделения Всемирной организации здравоохранения по новым болезням и зоонозам Мария Ван Керхе на брифинге.
По ее словам, большинство исследований показывают, что «менее 10% населения серопозитивны (имеют антитела к коронавирусу, – ред.), то есть были инфицированы».
Таким образом, до коллективного иммунитета землянам еще далеко. Его уровень, как предполагается, в районе 60-70%.
Представитель ВОЗ также добавила, что наивысший риск заразиться – у работников здравоохранения, и потому среди них показатели заболеваемости повышенные.
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