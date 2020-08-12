Главы МИД восьми стран Европы призвали власти Беларуси прекратить насилие

Дипломаты заявили о серьезной обеспокоенности по поводу насилия в отношении демонстрантов, вышедших на улицы.

Министры иностранных дел Дании, Эстонии, Финляндии, Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии и Швеции совместным заявлением отреагировали на последние события в Беларуси.

Дипломаты заявили о серьезной обеспокоенности по поводу насилия в отношении демонстрантов, вышедших на улицы в ответ на сообщение о фальсификации выборов.

«Президентские выборы, состоявшиеся в Беларуси 9 августа 2020 года, не соответствовали международным обязательствам Беларуси и всемирно признанным демократическим стандартам и верховенству права, а также не были свободными и справедливыми», – заявили министры.

Они призвали белорусские власти прекратить преследование политических оппонентов, немедленно освободить всех несправедливо задержанных и уважать права и свободы человека.

«Мы призываем белорусское правительство немедленно вступить в настоящий политический диалог с оппозицией, чтобы избежать дальнейшего применения насилия», – говорится в тексте заявления.

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