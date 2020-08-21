Зеленский сообщил, что его сын переболел COVID-19

Сын президента лечился от коронавируса вместе с его женой. Но тогда у Зеленского заявляли, что тесты детей были отрицательными.

Президент Владимир Зеленский заявил, что вместе с женой коронавирусом переболел его сын болел коронавирусом. Об этом он сказал на брифинге в пятницу, 21 августа.

«Скажу откровенно, что этот COVID-19, это зараза. Другого слова и нет. Заболела моя жена и сын, кстати, тоже. И они вместе лечились в больнице», – заявил он.

Зеленский отметил, что дети переносят эту инфекцию более-менее нормально.

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