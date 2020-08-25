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00:48 25 Августа 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Немецкие врачи подтвердили, что Навального отравили

Отмечается, что действие токсина доказано несколько раз в независимых лабораториях. Самое известное вещество этой группы – «Новичок».

Немецкие врачи подтвердили, что Навальный был отравлен.

«Клинические данные указывают на интоксикацию веществом из группы веществ, которые называют ингибиторами холинэстеразы. Конкретное вещество пока не установлено, начат более широкий анализ», – говорится в сообщении на сайте клиники.

Отмечается, что действие токсина доказано несколько раз в независимых лабораториях. Самое известное вещество этой группы - »Новичок».

Навальный до сих пор находится в коме. Отмечается, что пока невозможно исключить долговременные последствия для организма.

Канцлер Германии Ангела Меркель и министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас выступили с совместным заявлением, в котором требуют от России всестороннего расследования отравления оппозиционера Алексея Навального.

«По данным врачей Charité, клинические обследования Навального свидетельствуют о его отравлении», – отметили немецкие политики в документе, обнародованном 24 августа.

Учитывая важную роль Навального в деятельности политической оппозиции в России, власти ФРГ призывают к прозрачному и полному выяснению обстоятельств его отравления.

«Виновные должны быть выявлены и привлечены к ответственности», – призвали канцлер и глава МИД ФРГ.

Они также выразили надежду на выздоровление российского оппозиционного политика.

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Тэги: отравление, Алексей Навальный

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