Немецкие врачи подтвердили, что Навального отравили
Отмечается, что действие токсина доказано несколько раз в независимых лабораториях. Самое известное вещество этой группы – «Новичок».
Немецкие врачи подтвердили, что Навальный был отравлен.
«Клинические данные указывают на интоксикацию веществом из группы веществ, которые называют ингибиторами холинэстеразы. Конкретное вещество пока не установлено, начат более широкий анализ», – говорится в сообщении на сайте клиники.
Отмечается, что действие токсина доказано несколько раз в независимых лабораториях. Самое известное вещество этой группы - »Новичок».
Навальный до сих пор находится в коме. Отмечается, что пока невозможно исключить долговременные последствия для организма.
Канцлер Германии Ангела Меркель и министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас выступили с совместным заявлением, в котором требуют от России всестороннего расследования отравления оппозиционера Алексея Навального.
«По данным врачей Charité, клинические обследования Навального свидетельствуют о его отравлении», – отметили немецкие политики в документе, обнародованном 24 августа.
Учитывая важную роль Навального в деятельности политической оппозиции в России, власти ФРГ призывают к прозрачному и полному выяснению обстоятельств его отравления.
«Виновные должны быть выявлены и привлечены к ответственности», – призвали канцлер и глава МИД ФРГ.
Они также выразили надежду на выздоровление российского оппозиционного политика.
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Состояние политика не позволяет его перевозить. Поэтому, несмотря на желание родственников, он остается в больнице скорой помощи №1 города Омска.
В Кремле следят за сообщениями о госпитализации Алексея Навального в Омске, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Лидер российской оппозиции Алексей Навальный госпитализирован с токсичным отравление и находится в реанимации.