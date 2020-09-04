укашенко и Мишустин договорились, но неясно, о чем

Президент Беларуси Александр Лукашенко и премьер-министр России Михаил Мишустин позитивно оценили результаты своих переговоров в Минске 3 сентября.

Лукашенко поблагодарил Мишустина за то, что Россия «подключилась в тяжелую минуту» и помогла серьезно стабилизироваться в экономике. «Очень серьезно. Особенно в умах людей произошел переворот, что Россия, как братская страна, основной наш экономический партнер и рынок сбыта (почти половину всего мы продаем в России), от нас не отвернулась в эти трудные времена», – заявил Лукашенко.

Российский премьер, в свою очередь, подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы вывести сотрудничество с Беларусью на более высокий уровень и «реализовать лучшие практики в отраслевом взаимодействии двух стран». Имеется в виду рынок энергоносителей: стало известно, что Москва и Минск договорились о финансовых условиях поставок российского сырья в Беларусь и выплаты белорусской задолженности – но подробностей Мишустин не сообщил.

В последние недели, отмеченные массовыми протестами в Беларуси, много говорят о возможности российского вмешательства в белорусский кризис. Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что Россия создала «резерв сотрудников правоохранительных органов» для «помощи» Беларуси – на случай, если «экстремистские элементы» там выйдут из-под контроля.