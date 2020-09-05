В Запорожской области рейдеры и полиция работают в связке

Так исторически сложилось — сезон на украинских полях проходит бурно. Сотни тысяч гектаров земли, техника и особенно собранный урожай — лакомый кусочек для рейдеров.

В последние годы летние события на полях напоминают сюжеты фильмов в лучших традициях боевиков: то автомобильные погони прокурора на полях, то ночные «засады» правоохранителей в кустах вдоль полей и т.д.

История, происходящая в Весёловском районе Запорожской области, откровенно похожа на драматичный блокбастер. Рейдеры всеми способами борются за вход на государственное предприятие «Дослідне господарство «Таврія» Донецької державної сільськогосподарської дослідної станції Національної академії аграрних наук України».

В распоряжении ДП «Таврия» 3500 гектаров пахотной земли, а также пастбища. На сейчас ещё и собранный урожай зерна, что исчисляется в десятках миллионов гривен. Госпредприятие работает хорошо. Старые долги, накопленные давним менеджментом новый руководитель-хозяйственник, добротный аграрий Владимир Фролков системно выплачивает.

Отметим,ДП «Таврия» вовсе не дотационное госпредприятие. У них своя земля, они зарабатывают самостоятельно, платят заработную плату сотрудникам, также раздают прибыль пайщикам. Государство сюда деньги не вкладывает вовсе.

Как было раньше?

Земледелие, которое позже переименуют в ДП «Таврия», основали в 2011.

По нашей информации, позже несколько компаний из орбиты Сергея Таруты заводили технику на предприятие на время уборки урожая с сентября по май. Техника стояла, часто без колёс, потом её перегоняли в другое место. Проводилась по их словам «доработка семян». Параллельно, со счёта на счёт перегоняли суммы. С 2014 по 2016 год долги «Таврии» составили порядка 12 млн грн плюс зарплата людей.

Мы поговорили с нынешним руководителем «Таврии». Владимир рассказал, что в период 2013-2016 годов в хозяйстве было около 5 руководителей. В результате чего образовалась устойчивая неплатежеспособность, технику уничтожили, заключали фиктивные договора. Пока в конце 2016 не пришёл он. Хозяйство списывали в банкротство. Он провёл аудит и инвентаризацию, решил найти инвестора, долги списываются. Сейчас «Таврия» не имеет долгов перед работниками, зарплаты выплачены. Люди в свою очередь поддерживают порядочного руководителя Фролкова, потому что видят как поднимается «Таврия».

Однако запорожский судья Юлдашев незаконно (!) открыл процедуру банкротства. Закрыв глаза на прямую норму закона — запрещено банкротить государственные предприятия!

Возникает мысль, что план рейдерского захвата урожая предприятия инициирован искусственно и заранее.

Тонкости банкротства

Если посмотреть с практической стороны вопроса, в сельскохозяйственной сфере из процедуры банкротства предприятие вывести реально — продать урожай и оплатить существующие долги. И предприятие спасено, и земля, и рабочие места. Однако в реальности наблюдаем другое.

Юристы рассказывают, что процесс банкротства состоит из трёх этапов:

1. Распоряжение имуществом предприятия. Суд назначает арбитражного управляющего, который со сути проводит оценку предприятия и имущества, оценить шансы.

2. Санация. Этап, когда арбитражный управляющий предлагает план выхода предприятия из кризиса. При хорошей динамике можно закрыть процедуру банкротства.

3. Ликвидация. Тут распродаётся всё, что выявлено на предприятии. Все средства, вырученные от продажи имущества распределяются между кредиторами.

И тогда на этом всё. Предприятия более не существует, работников увольняют…

Что же сейчас происходит с государственным предприятием «Таврия»?

Суд без разбора назначает арбитражных управляющих с нарушением норм законодательства. Меняет их «как перчатки». В конце августа судья назначил ещё одного нового арбитражного управляющего, решение: http://reyestr.court.gov.ua/Review/91166884

Однако сейчас не проводится оценка имущества и не прописывается план выхода из кризиса… Происходит самое настоящее рейдерство под присмотром и давлением правоохранителей и фактическая кража урожая ДП «Таврии».

Отстранение руководителя-хозяйственника ДП «Таврія» развязало руки рейдерам

Карантинной весной полномочия исполняющего обязанности директора Державного підприємства «Дослідне підприємство «Таврія» Донецької державної сільськогосподарської дослідної станції Національної академії аграрних наук України» Владимира Фролкова был приостановлены. Таким было решение Хозяйственного суда Запорожской области от 31.03.2020 в деле №908/503/17.

От 13 мая обязанности и.о. директора предприятия стал исполнять заместитель директора Сергей Щетинин. Согласно приказу президента Национальной академии аграрных наук Украины – до назначения руководителя в установленном законом порядке.

Всё это на основе решение того самого скандально известного судьи Юлдашева. В рамках процедуры он отстранил законного руководителя, а назначил рейдера.

Приказ Национальной академии аграрных наук Украины от 12 мая 2020

«Чёрный» судья в деле

Судья по делу ДП «Таврия» Алексей Юлдашев каждым своим решением показывает, что с ним рейдеры наконец-то договорились (по нашей информации с пятой попытки). Поэтому он становится фактически соучастником в грабеже предприятия, вынося заведомо неправомерные решения. Так сильно хочет всех собак повесить на отстранённого им хозяйственного руководителя ДП «Таврия» Владимира Фролкова, который всю жизнь живёт здесь, целенаправленно выводит предприятие из кризиса и имеет поддержку работников.

Алексея Юлдашева в определённых кругах зовут «чёрным судьёй». У него более 30% отмененных решений. Каждое третье решение, которое он выносит – незаконное. На него составлено множество жалоб да не только.

Собственно, почему такой «судья» продолжает свою деятельностью Фемиды?

Всего минута и в Google поиске выдаётся масса информации, которую судье лучше не иметь в своей биографии.

Алексей, брат люстрированного прокурора Киева Сергея Юлдашева, имеет не самую хорошую репутацию, поскольку ведет аномально большое количество дел по банкротству. Кроме того, против него было открыто дисциплинарное производство. И далеко не одно. В ноябре 2019-го Третья Дисциплинарная палата Высшего совета правосудия открыла дисциплинарное дело относительно судьи Хозяйсвтенного суда Запорожской области Алексея Юлдашева.

Интересно, что 14 ноября 2012 года, как писала «Юридическая практика», Высшая квалификационная комиссия судей Украины открыла дисциплинарное производство в отношении судьи Хозяйственного суда Запорожской области Алексея Юлдашева.

По данным сайта «Антикор», в Хозяйственном суде Запорожской области Алексей Юлдашев запомнился тем, что с января 2013 по март 2014 года больше, чем все другие его коллеги, выносил постановлений о банкротствах предприятий: 300 из 462. По постановлениям Юлдашева, за 2013-14 гг. банкроты не выплатили приблизительно 490 млн. грн. долгов. Поэтому издание заподозрило Юлдашева в содействии фиктивным банкротствам фирм.

Рейдеры ворвались на территорию «Таврии» в сопровождении правоохранителей ака частной охранной фирмы

Постановление Хозяйственного суда Запорожской области об аресте от 6 июля, которое вынес судья Юлдашев, развязало рейдерам руки и вот настал день Х.

«Человек 30 титушек приезжают домой к Щетинину в 7 утра. Вытаскивают его из дома, отбирают печать, захватывают предприятие. Полиция бездействует!

Я руководитель предприятия, хоть и отстранённый, приезжаю и быстро реагирую. На территории куча полиции, которая за изъятие. Согласно постановлению должна быть Весёловская полиция, но почему-то приехали з ГУНП Запорожской области.

От полиции в сторону людей звучали угрозы физической расправы, угрозы, где людей избить, где заблокировать», — вспоминает Владимир Фролков.

Многочисленные сотрудники «Таврии» вышли на защиту урожая и предприятия. Люди активно противостояли беспределу.

В этот день совместно с арбитражным управляющим Юрием Кучаком на месте были несколько людей. Среди них Руслан Игнатьев и Павел Бугайов.

Свидетели событий также добавили и такую информацию: «Кучак Юрий чётко исполнял инструкции, которые Игнатьев и Багайов ему говорили. У них была поставлена задача — вывезти всё зерно с предприятия».

Повторим, командовал сим действом некий Руслан Игнатьев, приятель народного депутата Натальи Коровлевской. Как-то даже он баллотировался с ней от одной политической силы.

Нам удалось выяснить, что у руководящего фактической кражей зерна госпредприятия Руслана Владимировича Игнатьева есть дом в Испании, а также квартира в Lloret de Mar, дом в Конча-Заспе непосредственно в городке Золотые ворота. Также гражданин Игнатьев является учредителем завода «Интер кабель» в Киевской области.

Десятки правоохранителей с «титушками» буквально ворвались на госпредприятие в июне 2020

Работники ДП «Таврия» встали на поддержку предприятия от незаконного «нападения»

Люди перекрывали дорогу рейдерам, чтобы не дать вывезти имущество ДП «Таврия»

Зерно рейдеры увели, да чужое

Также в тот день рейдеры опечатали вагоны с зерном. Но не ДП «Таврии», а частного юрлица.

Когда я пытался помешать, на железнодорожной станции четыре человека в автомобиле Хонда зажали меня и, угрожая оружием, чуть ли не выбросили за пределы территории,» — рассказал Владимир.

Однако государственный исполнитель вправе накладывать арест только после того, как убедится в его происхождении, а ни в коем случае не со слов заинтересованного лица.

«Не зважаючи на повідомлення арбітражного керуючого Кучака Ю. Ф. про походження зерна в арештованих вагонах, станом на 31 серпня 2020 року зерно з вагонів зникло у невідомому напрямку за вказівками про його перевезення виданими арбітражним керуючим Кучаком Ю. Ф», — говорится в сообщении и совершении уголовного правонарушения.

Более того, ущерб нанесённым другому частному юрлицу из-за рейдерськой атаки составил 10 миллионов гривен.

Что говорят закон и правозащитники?

В комментарии для нашего материала адвокаты, эксперты в аграрных вопросах, заявили, что рейдеры вместе с судьей нарушают требование закона о малой приватизации.

«Те, що відбувається з державним сільськогосподарським підприємством «ДП «Таврія» зараз — ні що інше, як груба цинічна рейдерська атака. З огляду на деталі справи стає зрозуміло, що атака стала можливою за явно незаконним рішенням судді та протиправному тиску правоохоронців. Інші судді б не пішли на такий ризик та не стали б піддавати дерпідприємтство серйозному ризику.

Відбувається спроба захоплення землі і врожаю, щоб не дати людям провести приватизацію. Як адвокати, ми маємо захистити колектив та не допустити протиправних дій по відношенню до держпідприємства з боку рейдерів»,– заявил адвокат и правозащитник Ярослав Гришин, управляющий партнер юридической фирмы Ярослав Гришин и партнеры, член Совета адвокатов Украины от Запорожской области.

Факт остается фактом — на сегодня банкротить госпредприятия нельзя, потому что проходит процесс малой приватизации.

Верховная Рада одобрила законопроект, который предусматривает распаевание земель государственных предприятий и передачу земельных паев под приватизацию работникам и бывшим работникам этих предприятий, а также другим членам громад. Так, 40% земли должно отойти пенсионерам и работникам предприятия и работникам социальной сферы населённого пункта, 40% инвесторам (передаются в аренду на аукционе, и 20% участникам боевых действий на востоке Украины.

Если рейдеры добьются своих целей, то от такого предприятия как ДП «Таврия» может остаться дырка от бублика и нечего будет приватизировать. Люди без земли, без работы и выплат…

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