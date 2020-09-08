С начала протестов в Беларуси задержали более 10 тысяч человек

Об этом во время пресс-конференции в Польше заявил член Координационного совета Павел Латушко.

С 9 августа, когда в Беларуси начались акции протеста после президентских выборов, в стране были задержаны более 10 тысяч человек, причем около 450 человек подверглись пыткам.

Об этом во время пресс-конференции в Польше заявил член Координационного совета Павел Латушко.

«По нашим данным, более 450 граждан нашей страны, а также Польши подверглись нечеловеческим пыткам. К сожалению, есть люди, которые были убиты, и пропавшие без вести», – отметил он.

Латушко заявил, что Координационный совет планирует усилить свою международную деятельность, чтобы «сотни тысяч, миллионы белорусов, которые выходят на улицы городов, не чувствовали себя оставленными международным сообществом».

Протестные акции проходят в Беларуси уже 30-й день. Люди требуют отставки президента Александра Лукашенко, который, по официальным результатам выборов, получил более 80% голосов.

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