Актера Ефремова суд признал виновным в смертельном ДТП

Пресненский суд Москвы 8 сентября признал актера Михаила Ефремова виновным в смертельном ДТП в центре Москвы.

«Ефремов в состоянии алкогольного опьянения совершил ДТП, приведшее к смерти человека по неосторожности», – говорится в приговоре.

Гособвинение просило назначить актеру наказание в виде 11 лет колонии общего режима, а защита – вынести «любой» приговор, который не будет связан с лишением свободы.

3 сентября Ефремов в суде признал вину по делу о смертельном ДТП, хотя ранее не признавал ее, утверждая, что ничего не помнит, а его защита приводила на процесс свидетелей, которые говорили, что Ефремов в момент столкновения находился на пассажирском месте.

ДТП с участием Ефремова произошло 8 июня на Садовом кольце в Москве. Автомобиль актера выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого Сергей Захаров от полученных травм скончался. В момент аварии артист был пьян.

Ефремова приговорили к 8 годам колонии общего режима по делу о совершенном в пьяном виде смертельном ДТП.

Также суд постановил выплатить сыну погибшего Сергея Захарова 800 тысяч рублей.

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