Нобелевскую премию мира получила Всемирная продовольственная программа ООН
The World Food Programme – является крупнейшей в мире гуманитарной организацией, которая занимается борьбой с голодом.
Нобелевскую премию мира получила Всемирная продовольственная программа Организации Объединенных Наций.
Об этом сообщил Нобелевский комитет в Тwitter.
Отмечается, что The World Food Programme – является крупнейшей в мире гуманитарной организацией, которая занимается борьбой с голодом и способствует продовольственной безопасности. В 2019 году WFP оказала помощь около 100 миллионам людей в 88 странах.
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