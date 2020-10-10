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00:31 10 Октября 2020 Просмотров 10   КомментариевКомментарии

Нобелевскую премию мира получила Всемирная продовольственная программа ООН

The World Food Programme – является крупнейшей в мире гуманитарной организацией, которая занимается борьбой с голодом.

Нобелевскую премию мира получила Всемирная продовольственная программа Организации Объединенных Наций.

Об этом сообщил Нобелевский комитет в Тwitter.

Отмечается, что The World Food Programme – является крупнейшей в мире гуманитарной организацией, которая занимается борьбой с голодом и способствует продовольственной безопасности. В 2019 году WFP оказала помощь около 100 миллионам людей в 88 странах.

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Тэги: Нобелевская премия мира, Всемирная продовольственная программа ООН

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