Хэмилтон догнал Шумахера
Льюис Хэмилтон из команды «Мерседес» стал победителем Гран-при Формулы-1 в Германии. Он сравнялся по количеству побед на этапах серии с Михаэлем Шумахером.
В общей сложности Хэмилтон победил на 91-м Гран-при.
Рекорд Михаэля Шумахера держался целых 14 лет, он пока не побит, но теперь его повторил британец Льюис Хэмилтон. По итогам Гран-при Айфеля пилот «Мерседеса» довёл свой отрыв от ближайшего соперника в личном зачете до 69 очков и стал еще ближе к тому, чтобы в седьмой раз стать чемпионом Формулы-1 и, таким образом, повторить главный рекорд Шумахера.
Впрочем, сомнений, что титул в этом сезоне достанется именно ему, практически нет. Его главный соперник и одновременно напарник по команде Валттери Боттас не сможет сократить разрыв в очках даже, если победит два раза подряд, здесь же в Германии он был вынужден сойти из-за отказа двигателя.
До конца сезона еще шесть Гран-при, но в паддоке говорят, что вопрос чемпионства решится задолго до последней гонки года, которая пройдет в Бахрейне. Для Даниила Квята, который выступает за «Альфа Таури», гонка в Германии сложилась крайне неудачно, после столкновения с пилотом «Ред Булл» Александером Албоном, он финишировал 15-м.
Следующий Гран-при Формулы-1 пройдет 23–25 октября в Португалии.
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