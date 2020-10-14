Минздрав не против поставок вакцины из России

Ведомство готово закупить препарат против коронавируса у любой страны-производителя, если он эффективный и безопасный.

Глава Министерства здравоохранения Максим Степанов заявил, что возможность закупки вакцины против коронавируса в России существует. Об этом он сказал в эфире телеканала Newsone во вторник, 13 октября.

«У нас есть соответствующее заявление от россиян, что они сделали вакцину, но никаких подтверждений от международных организаций касательно действенности этой вакцины, что она прошла все стадии и она безопасная, в Министерстве охраны здоровья нет», – отметил министр.

При этом он подчеркнул, что закупка вакцины в РФ возможна только в том случае, если ее одобрит Всемирная организация здравоохранения.

Таким образом, МОЗ допускает, что возможны поставки вакцины против COVID-19 из любой страны-производителя, если только подтвердится, что препарат успешно прошел все стадии испытаний, и будут доказательства его безопасности.

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