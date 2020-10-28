Минздрав разрешил проводить матч «Шахтер» – «Боруссия» со зрителями
Клуб получил от Министерства здравоохранения Украины официальное письмо о проведении со зрителями матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.
«В нем сообщается, что по результатам проведенного анализа эпидемической ситуации, противоэпидемических мероприятий, проводимых в регионах Украины в соответствии с установленным уровнем эпидемической опасности, опыта европейских стран, которые начали допуск зрителей на футбольные матчи, Минздрав Украины считает возможным привлечение зрителей на игру Лиги чемпионов «Шахтер» – «Боруссия» (Менхенгладбах)», – говорится в сообщении пресс-службы клуба.
При проведении поединка принимающая сторона должна строго соблюдать все противоэпидемические меры, а также организовать допуск в сектора не более 15% от количества болельщиков, которых может вместить НСК «Олимпийский».
Матч состоится 3 ноября на НСК «Олимпийский» в Киеве. Начало в 19:55.
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