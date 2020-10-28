Вице-президент Еврокомиссии заразился коронавирусом

Вице-президент Европейской комиссии по защите европейского стиля жизни Маргаритис Схинас получил положительный тест на коронавирус.

«Я только что узнал, что плановый тест на COVID-19 перед заседанием коллегии дал положительный результат. Теперь я изолируюсь, как это предусмотрено», – написал Схинас.

Как сообщалось, в начале октября президенткой Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен пошла на самоизоляцию после контакта с больным коронавирусом. Из-за этого она не смогла принять участие в саммите Украина-ЕС.

Тэги: Еврокомиссия, коронавирус