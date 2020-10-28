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03:43 28 Октября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Вице-президент Еврокомиссии заразился коронавирусом

Вице-президент Европейской комиссии по защите европейского стиля жизни Маргаритис Схинас получил положительный тест на коронавирус.

«Я только что узнал, что плановый тест на COVID-19 перед заседанием коллегии дал положительный результат. Теперь я изолируюсь, как это предусмотрено», – написал Схинас.

Как сообщалось, в начале октября президенткой Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен пошла на самоизоляцию после контакта с больным коронавирусом. Из-за этого она не смогла принять участие в саммите Украина-ЕС.

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Тэги: Еврокомиссия, коронавирус

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