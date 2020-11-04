Поветкин попал в больницу с коронавирусом

Временный чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в тяжелом весе россиянин Александр Поветкин сдал положительный тест на коронавирус.

Его матч-реванш с британцем Диллианом Уайтом, который должен был пройти 21 ноября в Англии, будет перенесен на более поздний срок.

Об этом сообщил президент промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский.

«Мы будем переносить бой, потому что у Саши Поветкина обнаружили коронавирус. Сейчас Саша находится в одной из московских клиник и занимается своим здоровьем. 21 ноября боя не будет», – цитирует Рябинского агентство «Р-Спорт».

Напомним, что 22 августа Александр Поветкин победил Диллиана Уайта нокаутом в пятом раунде и стал новым временным чемпионом WBC в супертяжелом весе. Британец незамедлительно решил воспользоваться своим правом на матч-реванш, чтобы вернуть себе этот титул, и бой должен был состояться 21 ноября в Лондоне.

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