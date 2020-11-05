Легендарному аргентинскому футболисту Диего Марадоне сделали операцию на мозге, сообщает Sky Sports. Марадона заболел еще 30 октября, в день своего 60-летия.

Через несколько дней экс-футболиста поместили в больницу, где провели исследования. Во время компьютерной томографии Марадоне диагностировали кровоизлияние в мозг и срочно направили на операцию, которая прошла успешно.

«Мне удалось удалить гематому, Диего очень хорошо перенес операцию. Наши следующие шаги – это наблюдение, но все под контролем. Многое будет зависеть от него самого – это несложно, но нельзя забывать, что все же это была операция на головном мозге» , – рассказал нейрохирург и личный врач Марадоны Леопольдо Луке, который провел операцию.

При этом Луке отметил, что гематома, скорее всего, возникла в результате несчастного случая.

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