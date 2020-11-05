Марадоне сделали операцию на мозге
Легендарному аргентинскому футболисту Диего Марадоне сделали операцию на мозге, сообщает Sky Sports. Марадона заболел еще 30 октября, в день своего 60-летия.
Через несколько дней экс-футболиста поместили в больницу, где провели исследования. Во время компьютерной томографии Марадоне диагностировали кровоизлияние в мозг и срочно направили на операцию, которая прошла успешно.
«Мне удалось удалить гематому, Диего очень хорошо перенес операцию. Наши следующие шаги – это наблюдение, но все под контролем. Многое будет зависеть от него самого – это несложно, но нельзя забывать, что все же это была операция на головном мозге» , – рассказал нейрохирург и личный врач Марадоны Леопольдо Луке, который провел операцию.
При этом Луке отметил, что гематома, скорее всего, возникла в результате несчастного случая.
Новости по теме
Чемпион мира по футболу 1986 года в составе сборной Аргентины Диего Марадона госпитализирован в одну из больниц Ла-Платы для прохождения серии обследований.
За каждый посещенный матч чемпионата мира-2018 экс-игрок и наставник сборной Аргентины Диего Марадона получает от ФИФА гонорар.
На данный момент его состояние оценивается как стабильное. Аргентина на последних минутах вырвала путевку в плей-офф ЧМ-2018, обыграв Нигерию.