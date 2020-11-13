«Мисс Беларусь» арестована за участие в протестах
«Мисс Беларусь 2008», участница конкурса «Мисс мира» Ольга Хижинкова арестована почти на месяц за участие в акциях протеста.
12 ноября суд Центрального района Минска назначил Хижинковой 15 суток ареста по административной статье «Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий».
Накануне суд Заводского района приговорил модель к 12 суткам.
Хижинкова была задержана в Минске 8 ноября во время очередной акции.
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