Ученые изобрели простой метод, позволяющий быстро протрезветь

Они исходили из того, что за очистку крови от алкоголя на 90% отвечает наша печень. Заставить ее работать быстрее никто не может, а вот помочь ей – пожалуйста.

Если к работе по полной программе подключить легкие, то алкоголь можно вывести из крови значительно быстрее.

Да собственно и изобретать-то ничего не пришлось, просто медики адаптировали дыхательный аппарат ClearMate, который с 2019 года был одобрен к применению в США как средство первой помощи при отравлении угарным газом.

«Это примитивное, низкотехнологичное устройство можно производить где угодно, там никакой электроники, никаких компьютеров или фильтров, – признается один из авторов идеи, анестезиолог Центральной больницы Торонто Джозеф Фишер. – Я не могу взять в толк, как мы не додумались до этого еще десятилетия назад».

Действительно, давно известно, что при учащенном дыхании этанол быстрее испаряется из крови, но беда в том, что при этом организм теряет и двуокись углерода, а это тоже опасно.

«Просто часто и глубоко дышать не получится, потому что уже через пару минут у вас закружится голова и вы потеряете сознание», – напоминает Фишер

Плюс аппарата ClearMate заключается в том, что он возвращает в легкие необходимое для поддержания правильного баланса количество кислорода и углекислоты.

Лабораторные эксперименты, в которых принимали участие пятеро добровольцев, которым давали коктейль на основе водки, показали, что с помощью ClearMate алкоголь выводится из организма в три раза быстрее, чем обычно.