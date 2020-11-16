МОЗ советует предпринимателям искать работу в больницах

Малому бизнесу советуют «превращать проблемы в новые возможности». Временно работу можно найти в больницах.

Во время пандемии предприниматели могут найти дополнительный заработок, устроившись на работу в больницу, заявила замминистра здравоохранения Ирина Микичак в понедельник, 16 ноября.

Она посоветовала малому бизнесу «превращать проблемы в новые возможности».

«Мы просто просим оглянуться вокруг себя и найти другие дополнительные источники дохода, где можно зарабатывать во время карантина, – из дома, онлайн, дистанционно, оказывая дистанционные услуги на вынос, на вывоз и тому подобное», – сказала она.

Микичак отметила, что временные рабочие места готовы предоставить больницы.

По ее словам, больницы и центры медпомощи нуждаются в «сильных и здоровых рабочих руках»: экономистов, бухгалтеров, санитаров, техников, работников прачечной и кухни, электриков, водителей, сторожей, вахтеров, разнорабочих и тому подобное.

Напомним, по всей Украине предприниматели устроивают акции протеста против карантина выходного дня, введенного с 14 ноября до конца месяца.

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