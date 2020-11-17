НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Экономика
02:50 17 Ноября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Падение ВВП Украины в третьем квартале замедлилось

Падение валового внутреннего продукта Украины в июле-сентябре 2020 года замедлилось до 3,5% в годовом измерении, против показателя в 11,4% кварталом ранее.

«Реальный ВВП в III квартале 2020 года увеличился по сравнению с предыдущим кварталом на 8,5% (с учетом сезонного фактора), а по сравнению с III кварталом 2019 года – уменьшился на 3,5%», – отмечается в сообщении Госстата.

Как сообщалось, падение валового внутреннего продукта Украины в апреле-июне 2020 года составило 11,4% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Это самое значительное квартальное падение ВВП с 2015 года.

При этом падение ВВП в первом квартале по сравнению с I кварталом 2019 года составило 1,5%.

В НБУ основными факторами падения реального ВВП Украины во II квартале 2020 года назвали падение инвестиций и сокращение внутреннего спроса.

Источник:
Тэги: падение ВВП

Новости по теме

Джокович в шестой раз стал первой ракеткой мира

Сербский теннисист официально признан первой ракеткой мира по итогам сезона, сообщает пресс-служба ATP.

Новый президент Молдовы хочет встретиться с Зеленским

Победительница выборов президента Молдовы Майя Санду в ближайшее время проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В США оценили эффективность вакцины от коронавируса почти в 95%

Вакцина может предотвращать заболевание COVID-19, в том числе в тяжелой форме, утверждают в компании Moderna.

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Новости | Слоты