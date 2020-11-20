Внедрение 5G в Украине станет возможным не ранее 2022 года

Мобильные операторы Украины назвали сроки запуска 5G.

Мобильные операторы Украину прогнозируют запуск связи 5G не ранее 2022 года, сообщает AIN.UA со ссылкой на представителей операторов.

Как заявили в компании lifecell, инвестиции в 5G могут привести к замедлению развития 4G в регионах, что будет противоречить меморандуму, подписанному операторами и правительством, согласно которому 95% населения Украины должны получить доступ к 4G только к концу следующего года.

Пока операторы сосредоточены на развитии 4G.

Напомним, 4G в Украине запустили только весной 2018 года.

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