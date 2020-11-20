Внедрение 5G в Украине станет возможным не ранее 2022 года
Мобильные операторы Украины назвали сроки запуска 5G.
Мобильные операторы Украину прогнозируют запуск связи 5G не ранее 2022 года, сообщает AIN.UA со ссылкой на представителей операторов.
Как заявили в компании lifecell, инвестиции в 5G могут привести к замедлению развития 4G в регионах, что будет противоречить меморандуму, подписанному операторами и правительством, согласно которому 95% населения Украины должны получить доступ к 4G только к концу следующего года.
Пока операторы сосредоточены на развитии 4G.
Напомним, 4G в Украине запустили только весной 2018 года.
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Также Qualcomm заявила о создании собственного 5G-смартфона, который будет использоваться для тестирования 5G-модемов, радиостанций и сетей. Тестирования намечены на ближайший год, поэтому выход 5G-смартфона ожидается не раньше первой половины 2019-го.
Сегодня активно ведутся разработки нового стандарта мобильной связи 5G.