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13:55 25 Ноября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

СБУ: Благодаря активному сотрудничеству с ТИС, в 2020 году задержаны крупные партии наркотиков из Латинской Америки

Контейнерный терминал ТИС создает условия, необходимые для эффективной работы силовых структур в противодействии контрабанде наркотиков в Украину.

Контейнерный терминал ТИС создает условия, необходимые для эффективной работы силовых структур в противодействии контрабанде наркотиков в Украину. В подтверждение этому руководство Службы безопасности и Госпогранслужбы в  Одесской области обратились в ТИС с  благодарственными письмами.

Благодаря активному сотрудничеству Службы безопасности Украины и Госпогранслужбы с контейнерным терминалом ТИС в 2020 году изъяты крупные партии наркотиков, которые злоумышленники пытались провезти в контейнерах со стран Латинской Америки. Об этом говорится в письмах Главного отдела по борьбе с  коррупцией и  контрабандой  Управления Службы безопасности Украины в Одесской области и Южного регионального управления Государственной пограничной службы в  адрес руководства ТИС.

В 2020 правоохранители констатируют существенную активизацию злоумышленников, которые пытаются провезти в Украину наркотические вещества в контейнерах из стран Латинской Америки. Как объясняют силовики, Украина традиционно является транзитной страной для наркотрафика из Латинской Америки в Европу, и это – глобальная проблема, с которой борются силовые службы всего мира.

«Выражаем свою благодарность персоналу и руководству ТИС за содействие в проведении  вышеупомянутых мер, направленных на  выявление  в грузопотоке и  противодействие попадания в  Украину наркотических средств», – пишет в письме руководство Главного отдела  по борьбе с  коррупцией и  контрабандой  СБУ в Одесской  области.

«Факты задержания наркотического средства «кокаин» на протяжении 2020 года стали возможны благодаря активной позиции руководства ТИС-Контейнерный терминал в содействии правоохранительным органам Украины в борьбе с трансграничными наркогруппировками, которые специализируются на контрабанде кокаина в особо крупных размерах», – продолжают коллеги из  Госпогранслужбы.

В Госпогранслужбе также  обратились к  руководству контейнерного терминала с  просьбой  увеличить количество сканируемых контейнеров с судов из Латинской Америки с 30-35 до 50. Чтобы повысить эффективность мер по борьбе с контрабандой, руководство контейнерного терминала незамедлительно увеличило количество сканируемых контейнеров до 50.

Пресс-служба ТИС

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