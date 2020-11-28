Иран обещает отомстить за смерть ученого

Накануне под Тегераном был убит физик-ядерщик, которого считают одним из создателей иранской ядерной программы.

Власти Ирана обещают ответить на убийство главы организации исследований и инноваций Минобороны страны Мохсена Фахризаде. С таким заявлением выступил советник верховного лидера Ирана Хосейн Дехган, сообщает агентство Mehr.

«Мы обрушимся молнией на убийц мученика», – заявил он.

Также о том, что убийство физика-ядерщика не останется без ответа, заявил президент Ирана Хасан Роухани.

«Это преступление не останется без ответа, который последует в нужное время», – сказал он.

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