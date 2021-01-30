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04:29 30 Января 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В России автобус попал в ДТП – 11 погибших

На трассе занесло фуру с прицепом, после чего произошло лобовое столкновение с пассажирским рейсовым автобусом.

Под Самарой в пятницу произошла автокатастрофа, в результате которой, по последним данным, погибли 11 человек.

Еще свыше 20 человек получили травмы различной степени тяжести. Всех их госпитализировали. Троим необходима операция.

Вечером 29 января на трассе занесло фуру с прицепом, после чего произошло лобовое столкновение с пассажирским рейсовым автобусом Citroen, который ехал в Сызрань. Микроавтобус практически уничтожен.

Детей среди погибших и пострадавших нет.

На место катастрофы были направлены бригады санитарной авиации, работали психологи. Возбуждено и расследуется уголовное дело.

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Тэги: Россия, автобус, смертельное ДТП

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