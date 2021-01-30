В России автобус попал в ДТП – 11 погибших
На трассе занесло фуру с прицепом, после чего произошло лобовое столкновение с пассажирским рейсовым автобусом.
Под Самарой в пятницу произошла автокатастрофа, в результате которой, по последним данным, погибли 11 человек.
Еще свыше 20 человек получили травмы различной степени тяжести. Всех их госпитализировали. Троим необходима операция.
Вечером 29 января на трассе занесло фуру с прицепом, после чего произошло лобовое столкновение с пассажирским рейсовым автобусом Citroen, который ехал в Сызрань. Микроавтобус практически уничтожен.
Детей среди погибших и пострадавших нет.
На место катастрофы были направлены бригады санитарной авиации, работали психологи. Возбуждено и расследуется уголовное дело.
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Водитель автобуса уже обратился к лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому с просьбой восстановить справедливость.
Лидер ЛДПР обратился с соответствующим заявлением к премьер-министру Медведеву.