Украинский депутат выступил в поддержку российской вакцины

Отказ Офиса президента от эффективной российской вакцины «Спутник V» делает Владимира Зеленского ответственным за смерти всех украинцев, погибших от коронавирусной инфекции.

Отказ Офиса президента от эффективной российской вакцины «Спутник V» делает Владимира Зеленского ответственным за смерти всех украинцев, погибших от коронавирусной инфекции.

Об этом в эксклюзивном комментарии корреспонденту Etnonews рассказал депутат от фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива.

По его словам, ситуация с коронавирусом в Украине сложилась крайне тяжелая – в больницах не хватает специально оборудованных мест для правильного лечения пациентов, остро стоит вопрос с медикаментозным лечением больных.

«Все лечение сейчас происходит непосредственно за счет пациентов. Государство сегодня фактически не участвует в финансировании лечения заболевших. Государство не участвует в обеспечении финансами даже медиков. Вот к примеру, 5 февраля был беспрецедентный случай, когда министр здравоохранения Степанов, выступая с трибуны Верховной Рады, попросил депутатов встать и почтить минутой молчания (погибших медиков – прим. ред.). Так вот я думаю, что очень цинично выглядело то, что тот, кто причастен к смерти, чествует минутой молчания. Вот это и есть сюрреализм нашего государства. Да ты не минуты молчания объявляй по погибшим докторам, а ты лучше им зарплату повысь, а то живут они на 4 тысячи. Конечно, ни средств личной защиты, ни обеспечения – нет ничего. А он минуты молчания объявляет – чистый воды популизм без какого-то ни было смысла», – рассказал он.

В то же время, убежден Кива, верить официальной статистике по количеству заболевших коронавирусом нельзя.

«В нашей стране статистика пишется только в угоду той или иной политической структуре, которая находится у власти. Статистика – это всего лишь инструмент власти для манипуляции и сокрытия действительной картины в стране», – пояснил он.

Лучшим показателем реальной статистики Кива называет «забитые морги и растущие в геометрической прогрессии кладбища».

Народный депутат подчеркивает, что ситуация в стране с коронавирусом находится под полным контролем «западных партнеров» Украины.

«Они полностью контролируют ситуацию, блокируя получение вакцин, а значит, предоставление возможности для украинцев спастись самим, а также уберечь свои семьи. Вот это они делают очень эффективно. Вместе с Офисом президента и вместе с министром здравоохранения. У них это хорошо получается – сокращать численность населения в Украине», – указал он.

Кива напомнил, что выход из плачевной ситуации с распространением коронавируса ОПЗЖ в лице Виктора Медведчука предложила власти еще полгода назад.

«Были проведены переговоры на самом высоком уровне в Москве – с президентом России и представителями компании-разработчика. Вследствие этих переговоров мы добились не только возможности предоставления российской вакцины, а и договорились о производстве ее на фармакологических предприятиях Харькова, где за 2 месяца можно было бы уже наладить производство одной из самых эффективных, если не самой эффективной вакцины в мире. Ведь российская вакцина вне зависимости от той дезинформации, которой пропитаны СМИ и общество, подтвердила свою эффективность. Сегодня уже Германия, Великобритания, Венгрия выступили в поддержку российской вакцины, и ведутся разговоры о производстве “Спутник V” на территории этих государств. Если англичане и немцы ведут сейчас только первичные переговоры, то у нас, я хочу это заметить, эта возможность была еще полгода назад. Но только вследствие преступных действий и преступных целей нашей марионеточной власти, которая находится под внешним управлением и под контролем западных государств, мы от этой возможности отказались, нанеся непоправимый ущерб украинской нации», – заявил он.

Резюмируя, Кива подчеркнул, что вина за смерти украинцев от коронавируса полностью лежит на киевской власти в лице Владимира Зеленского ввиду отказа от российской вакцины.