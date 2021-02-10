Суд с банком: ключевые рекомендации и советы клиенту
Отдельные категории заемщиков используют кредит как функциональный инструмент.
Отдельные категории заемщиков используют кредит как функциональный инструмент. С его помощью можно решить имеющиеся проблемы, быстро совершить покупку, а также поддержать начинания в бизнесе. Но иногда бывают просрочки и невозвраты. После нескольких предупреждений банк подает в суд. Многие заемщики уверены в том, что им не удастся выиграть в суде, но это не так.
Примечательно, что выдача кредитов регламентируется законом, и большинство банков их нарушает. Главное знать об этом законе и понять, как он работает. Лучше всего обратиться к профильным специалистам, которые знают, как выиграть суд с банком по кредиту, что учесть в конкретном деле и как правильно применять имеющиеся ресурсы. Даже сам факт выдачи кредита можно признать недействительным, что уже повышает вероятность победы.
Кредитные условия
Изначально необходимо проанализировать кредитный договор, где и кроится вся необходимая информация:
- формы кредитования с детальным описанием каждой из них;
- ориентировочная сумма обслуживания кредита;
- способы возврата кредита, объем средств, проценты, частота и объем переводов;
- возможности досрочного погашения;
- плюсы и минусы каждой схемы кредитования.
Это лишь небольшое количество важнейших условий сотрудничества. Если факт выдачи кредита будет признан незаконным, тогда заемщик обязан вернуть банку деньги в полном размере, а банк заемщику уплаченные проценты.
В договоре обязательно должна быть описана ответственность обеих сторон, т.е. заемщика и банка. Исключено описание обязанностей и прав только заемщика. Когда документ подписан банк не вправе, согласно закону, нарушать любые договоренности с клиентом.
Суд с банком
Прежде чем предпринять какие-нибудь глобальные действия необходимо прислушаться к нескольким рекомендациям и провести анализ информации:
- Не истек ли срок давности. Банки имеют всего три года для взыскания задолженности. Суд не станет рассматривать иск, если прошло три года, но ответчик должен подать соответствующее заявление. Также есть срок давности по начислению пени и штрафа.
- Анализ насчитанных штрафов и пени. Всяческие попытки увеличить сумму долга – это ключевой принцип банка. Именно поэтому юристы и адвокаты должны правильно оценить начисления, чтобы исключить неправдивые цифры.
- Защита по закону. Свои права нужно отстаивать только в соответствии с нынешним законодательством. Зачастую банки нарушают 18 статью, когда санкции за невыплату кредита не должны превышать более чем 50% от суммы.
Суд не является проблемой или концом мира, это всего лишь способ доказать свою правоту.
Куда обратиться за помощью?
Юридическая компания «Касьяненко и партнеры» предоставляет свой набор профессиональных услуг для защиты каждого, кто оказался в сложной ситуации с кредитом. Многолетний опыт, знания и умения, являющиеся основой для формирования защиты, помогут избавить каждого человека от сложнейших проблем. Сотрудничество, кстати, подтверждается подписанием договора.
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