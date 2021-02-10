Суд с банком: ключевые рекомендации и советы клиенту

Отдельные категории заемщиков используют кредит как функциональный инструмент.

Отдельные категории заемщиков используют кредит как функциональный инструмент. С его помощью можно решить имеющиеся проблемы, быстро совершить покупку, а также поддержать начинания в бизнесе. Но иногда бывают просрочки и невозвраты. После нескольких предупреждений банк подает в суд. Многие заемщики уверены в том, что им не удастся выиграть в суде, но это не так.

Примечательно, что выдача кредитов регламентируется законом, и большинство банков их нарушает. Главное знать об этом законе и понять, как он работает. Лучше всего обратиться к профильным специалистам, которые знают, как выиграть суд с банком по кредиту, что учесть в конкретном деле и как правильно применять имеющиеся ресурсы. Даже сам факт выдачи кредита можно признать недействительным, что уже повышает вероятность победы.

Кредитные условия

Изначально необходимо проанализировать кредитный договор, где и кроится вся необходимая информация:

формы кредитования с детальным описанием каждой из них;

ориентировочная сумма обслуживания кредита;

способы возврата кредита, объем средств, проценты, частота и объем переводов;

возможности досрочного погашения;

плюсы и минусы каждой схемы кредитования.

Это лишь небольшое количество важнейших условий сотрудничества. Если факт выдачи кредита будет признан незаконным, тогда заемщик обязан вернуть банку деньги в полном размере, а банк заемщику уплаченные проценты.

В договоре обязательно должна быть описана ответственность обеих сторон, т.е. заемщика и банка. Исключено описание обязанностей и прав только заемщика. Когда документ подписан банк не вправе, согласно закону, нарушать любые договоренности с клиентом.

Суд с банком

Прежде чем предпринять какие-нибудь глобальные действия необходимо прислушаться к нескольким рекомендациям и провести анализ информации:

Не истек ли срок давности . Банки имеют всего три года для взыскания задолженности. Суд не станет рассматривать иск, если прошло три года, но ответчик должен подать соответствующее заявление. Также есть срок давности по начислению пени и штрафа. Анализ насчитанных штрафов и пени . Всяческие попытки увеличить сумму долга – это ключевой принцип банка. Именно поэтому юристы и адвокаты должны правильно оценить начисления, чтобы исключить неправдивые цифры. Защита по закону . Свои права нужно отстаивать только в соответствии с нынешним законодательством. Зачастую банки нарушают 18 статью, когда санкции за невыплату кредита не должны превышать более чем 50% от суммы.

Суд не является проблемой или концом мира, это всего лишь способ доказать свою правоту.

Куда обратиться за помощью?

Юридическая компания «Касьяненко и партнеры» предоставляет свой набор профессиональных услуг для защиты каждого, кто оказался в сложной ситуации с кредитом. Многолетний опыт, знания и умения, являющиеся основой для формирования защиты, помогут избавить каждого человека от сложнейших проблем. Сотрудничество, кстати, подтверждается подписанием договора.