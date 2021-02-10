В Британии вводят 10-летнее заключение за ложь на границе

Гражданам, которые прибывают из стран «красного списка» придется заплатить круглую сумму за карантин в гостинице, а если попытаются скрыть, откуда прибыли – 10 лет тюрьмы.

В Великобритании вводят 10-летнее заключение для тех, кто на границе попытается скрыть, что недавно побывал в одной из стран «красного списка». О своей поддержке таких мер заявил министр транспорта Великобритании Грант, сообщает в среду, 10 февраля, Sky News.

Новые меры, которые вступят в силу с понедельника, предполагают, что жителям Великобритании и Ирландии, которые прибыли из 33 стран «красного списка», придется заплатить до 1750 фунтов стерлингов за карантин в течение 10 дней в гостиничных номерах, управляемых правительством.

В качестве мер наказания каждому, кто попытается скрыть, что за 10 дней до прибытия находился в стране «красного списка», грозит тюремный срок до 10 лет – наказание, которое вызвало беспокойство у некоторых депутатов и бывших судей.

«Сейчас мы имеем дело с разными вариантами вируса и не можем рисковать на этих завершающих стадиях развертывания вакцинации, ведь у нас могут возникнуть трудности с новыми вариантами», – сказал Шеппс.

«И поэтому мы считаем… такие меры, как тюремное заключение за ложь о том, что находился в одной из стран «красного списка», уместными», – добавил он.

Министр отметил, что сейчас в страну ежедневно прибывают от 16 до 20 тысяч человек – это на 95% меньше уровня прошлого года. Из стран «красного списка» прибывает менее 1000 человек в день.

«К следующей неделе, когда людям придется заплатить за это 1750 фунтов стерлингов в дополнение к их затратам на дорогу, я думаю, мы обнаружим, что цифры на самом деле довольно небольшие», – добавил Шеппс.

По его словам, правительство располагает более 5 000 гостиничных номеров, доступных для карантина.

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