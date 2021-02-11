Капитан «Реала» покидает клуб

Серхио Рамос отклонил новое двухлетнее соглашение с клубом. 34-летний центральный защитник сообщил руководству клуба, что покинет Мадрид в конце сезона.

«Королевский клуб» больше не намерен предлагать своему лидеру новый контракт и смирился с его вероятным уходом.

В нынешнем сезоне Рамос сыграл в 18 матчах «Реала», в которых забил три гола и отдал результативную передачу. Серхио защищает цвета «Реала» с 2005 года.

Наиболее вероятной заменой Рамосу может стать защитник «Баварии» Давид Алаба, чей контракт с мюнхенцами также заканчивается летом. 28-летний австриец уже сообщил, что оставляет немецкий клуб в конце сезона.

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