Зеленский поехал на Донбасс вместе с послами G7

Президент Владимир Зеленский в четверг, 11 февраля, вместе с послами Большой семерки прибыл в ​​Донецкую область. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

«Глава государства ознакомится с ситуацией на передовой и пообщается с военнослужащими, которые несут службу в зоне проведения Операции объединенных сил», – говорится в сообщении.

Отметим, в последний месяц на Донбассе учстились потери военных. За несколько недель погибли шесть бойцов, четыре из них - от пули вражеского снайпера, в том числе один сегодня.