Зеленский поехал на Донбасс вместе с послами G7
Президент с иностранными полами посетит Донецкую область, где встретится с военнослужащими.
Президент Владимир Зеленский в четверг, 11 февраля, вместе с послами Большой семерки прибыл в Донецкую область. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
«Глава государства ознакомится с ситуацией на передовой и пообщается с военнослужащими, которые несут службу в зоне проведения Операции объединенных сил», – говорится в сообщении.
Отметим, в последний месяц на Донбассе учстились потери военных. За несколько недель погибли шесть бойцов, четыре из них - от пули вражеского снайпера, в том числе один сегодня.
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