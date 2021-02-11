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15:30 11 Февраля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Зеленский поехал на Донбасс вместе с послами G7

Президент с иностранными полами посетит Донецкую область, где встретится с военнослужащими.

Президент Владимир Зеленский в четверг, 11 февраля, вместе с послами Большой семерки прибыл в ​​Донецкую область. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

«Глава государства ознакомится с ситуацией на передовой и пообщается с военнослужащими, которые несут службу в зоне проведения Операции объединенных сил», – говорится в сообщении.

Отметим, в последний месяц на Донбассе учстились потери военных. За несколько недель погибли шесть бойцов, четыре из них - от пули вражеского снайпера, в том числе один сегодня.

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Тэги: Донбасс, послы, g7, зеленский

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