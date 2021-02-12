Глава оргкомитета Олимпийских игр в Токио ушел в отставку из-за женщин

Он сказал, что женщины слишком много говорят и совещания с их участием длятся слишком долго.

Глава оргкомитета Олимпийских игр-2021 в Токио Ёсиро Мори ушел в отставку после скандала из-за его высказываний в отношении женщин, входящих в состав комитета. Его слова вызвали шквал негодования в Японии и за ее пределами.

В частности, Ёсиро Мори сказал, что женщины слишком много говорят и совещания с их участием длятся слишком долго. Также по его словам, женщины в ходе заседаний все время пытаются соперничать друг с другом.

Свое заявление об отставке он подал сенгодня в пятницу, 12 февраля, на заседании оргкомитета. «Важно сделать так, чтобы Олимпиада в июле состоялась, и мое присутствие не должно этому помешать», – сказал он участникам встречи.

В настоящий момент Олимпийский оргкомитет состоит из 24 членов и только семь из них – женщины.

Высказывания Мори, стоившие ему карьеры, прозвучали в ходе обсуждения вопроса об увеличении числа женщин в составе совета директоров.

«Если мы увеличим число женщин, надо будет установить регламент на их выступления. Они с трудом могут вовремя остановиться, и это раздражает», – сказал Мори, занимавший ранее пост премьер-министра страны.

Позднее от сам признался, что его ругали не только в прессе, но и дома.

«Моя жена меня жутко отчитала. «Ты опять сказал что-то плохое? Мне снова придется краснеть, потому что ты настроен против женщин» – так она говорила», – сообщил Ёсиро Мори.

По его словам, от дочери и внучки ему тоже досталось.

Скандал в Японии разгорелся еще на прошлой неделе, но поначалу речь об отставке Мори не шла.

Международный олимпийский комитет (МОК) назвал слова 83-летнего Мори абсолютно неуместными и заверил, что равенство – один из основополагающих принципов организации.

«Как лидеры Олимпийского движения мы следуем нашей миссии по продвижению и поддержке женщин на всех уровнях и во всех структурах, как это и прописано в Олимпийской хартии», – говорится в официальном заявлении МОК.

После того как Мори извинился, МОК заявил, что считает инцидент исчерпанным. Но призывы к его отставке звучали все настойчивее. Около 440 волонтеров, без которых не обходится ни одна Олимпиада, отказались от участия в Играх в знак протеста.

В минувший вторник женщины-парламентарии пришли на работу в белой одежде в знак протеста против высказываний чиновника. Их поддержали некоторые коллеги-мужчины.

Накануне с критикой в адрес Мори выступил генеральный спонсор Олимпийских игр в Токио – автомобильный концерн Toyota.

«Мы разочарованы недавними высказываниями президента оргкомитета токийских Игр, которые прямо противоположны ценностям, которые Toyota уважает и поддерживает», – заявил глава концерна Акио Тойода.

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