В Мьянме войска готовятся к подавлению акций протеста
Военные готовится подавление ежедневных акций протеста, которые проводятся с 1 февраля, когда командование вооруженных сил захватило власть.
Западные посольства в Янгоне, после прибытия в город бронетехники и машин с солдатами, призвали бирманское командование не прибегать к насилию против своего народа.
В воскресенье в Янгоне была прервана работа Интернета. Представитель ООН заявил, что военные «объявили войну» своему народу.
Том Эндрюс, специальный докладчик ООН по Мьянме, заявил, что военные, захватившие власть, проявляют признаки отчаяния и будут нести ответственность за совершаемые ими действия.
Тем временем жители Мьянмы продолжают протестовать против установления военного режима в стране.
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