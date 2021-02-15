В Мьянме войска готовятся к подавлению акций протеста

Военные готовится подавление ежедневных акций протеста, которые проводятся с 1 февраля, когда командование вооруженных сил захватило власть.

Западные посольства в Янгоне, после прибытия в город бронетехники и машин с солдатами, призвали бирманское командование не прибегать к насилию против своего народа.

В воскресенье в Янгоне была прервана работа Интернета. Представитель ООН заявил, что военные «объявили войну» своему народу.

Том Эндрюс, специальный докладчик ООН по Мьянме, заявил, что военные, захватившие власть, проявляют признаки отчаяния и будут нести ответственность за совершаемые ими действия.

Тем временем жители Мьянмы продолжают протестовать против установления военного режима в стране.

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