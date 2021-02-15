НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Политика
02:34 15 Февраля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Мьянме войска готовятся к подавлению акций протеста

Военные готовится подавление ежедневных акций протеста, которые проводятся с 1 февраля, когда командование вооруженных сил захватило власть.

Западные посольства в Янгоне, после прибытия в город бронетехники и машин с солдатами, призвали бирманское командование не прибегать к насилию против своего народа.

В воскресенье в Янгоне была прервана работа Интернета. Представитель ООН заявил, что военные «объявили войну» своему народу.

Том Эндрюс, специальный докладчик ООН по Мьянме, заявил, что военные, захватившие власть, проявляют признаки отчаяния и будут нести ответственность за совершаемые ими действия.

Тем временем жители Мьянмы продолжают протестовать против установления военного режима в стране.

Источник:
Тэги: Мьянма, акции протеста, военный переворот

Новости по теме

Штаб Навального объявил о прекращении протестов в России

Руководитель сети региональных штабов Леонид Волков объявил, что команда политика не будет проводить митинги в ближайшие выходные.

В Мьянме произошел военный переворот

Руководить страной будет главнокомандующий Мин Аун Хлаина. Военные объявили в стране чрезвычайное положение на один год.

В России задержали рекордное число протестующих – более 3000

3296 человек задержали по всей России на акциях в поддержку Алексея Навального, сообщает «ОВД-Инфо». Это рекорд за время время работы проекта.

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Новости | Слоты