Новые поезда и поездка три-четыре часа – Зеленский
Крюковский вагоностроительный завод уже получил соответствующий госзаказ. Власти уделят внимание как поездам дальнего следования, так и пригородным.
В Украине появятся новые поезда, благодаря которым поездки у пассажиров будут занимать три-четыре часа. Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на форуме Украина 30.
Новые поезда появятся в рамках проекта Большое строительство. Как подчеркнул Зеленский, Крюковский вагоностроительный завод уже получил государственный заказ и приступил к изготовлению новых пассажирских вагонов.
«Кроме этого, мы совершенствуем существующие маршруты поездов Интерсити и готовим новые. Наша цель, чтобы железнодорожная поездка между городами занимала у украинцев максимум три-четыре часа», – рассказал глава государства.
Он добавил, что власти не оставят без внимания и пригородные электрички. Над их совершенствованием также будут работать.
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