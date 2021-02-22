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11:50 22 Февраля 2021 Просмотров 33   КомментариевКомментарии

Новые поезда и поездка три-четыре часа – Зеленский

Крюковский вагоностроительный завод уже получил соответствующий госзаказ. Власти уделят внимание как поездам дальнего следования, так и пригородным.

В Украине появятся новые поезда, благодаря которым поездки у пассажиров будут занимать три-четыре часа. Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на форуме Украина 30.

Новые поезда появятся в рамках проекта Большое строительство. Как подчеркнул Зеленский, Крюковский вагоностроительный завод уже получил государственный заказ и приступил к изготовлению новых пассажирских вагонов.

«Кроме этого, мы совершенствуем существующие маршруты поездов Интерсити и готовим новые. Наша цель, чтобы железнодорожная поездка между городами занимала у украинцев максимум три-четыре часа», – рассказал глава государства.

Он добавил, что власти не оставят без внимания и пригородные электрички. Над их совершенствованием также будут работать.

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Тэги: поезда, вагоны, зеленский

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