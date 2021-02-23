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13:30 23 Февраля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Евросоюз подготовит новый пакет санкций против Лукашенко

Репрессии, преследования людей и представителей гражданского общества в Беларуси продолжаются, напомнили в ЕС.

Евросоюз подготовит новые санкции против представителей режима Александра Лукашенко в Беларуси. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в понедельник, 22 февраля.

«В Беларуси продолжаются репрессии, преследования людей и представителей гражданского общества. Мы рассмотрим вопрос о введении следующих санкций и тем временем поддержим требование белорусского народа по установлению демократии. Мы поддержали гражданское общество путем применения санкций против тех, кто лишает их фундаментальных и политических прав», – сказал Боррель.

На данный момент в санкционный список ЕС против Беларуси включены 84 физических лиц и семь юридических лиц, ответственных за репрессии и фальсификации на выборах.

«Мы готовы идти дальше, и мы это сделаем. Технические группы Совета ЕС работают над этим», – добавил Боррель.

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Тэги: санкции, Лукашенко, Евросоюз

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