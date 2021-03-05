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Главная » Украина » Политика
16:30 05 Марта 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Борьба с контрабандой: МИД изменит правила использования диптранспорта

В рамках системы МИД будет усилена ответственность не только людей, которые могут быть задержаны с поличным, но и их руководителей.

Министерство иностранных дел инициирует ряд изменений, чтобы предотвратить случаи контрабанды и коррупции среди сотрудников ведомства. Об этом в пятницу, 5 марта, сказал глава МИД Дмитрий Кулеба на брифинге.

«Мало наказать виновных, нужно изменить систему и принять меры, чтобы предотвратить такое в будущем. Уже готовятся изменения в правила использования дипломатических автобусов. Рассматривается возможность пломбирования и трекинга, фиксирование четкого описания того, что на борту», – рассказал Кулеба.

Министр заверил, что в рамках действующей антикоррупционной стратегии МИД для использования дипломатического транспорта будет повышен уровень антикоррупционного риска со среднего до высокого.

«Со всеми вытекающими последствиями. Мы сделаем все, чтобы диптранспорт использовался должным образом», – пообещал Кулеба.

Также по его словам, в рамках системы МИД будет усилена ответственность не только людей, которые могут быть задержаны с поличным, но и их руководителей.

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Тэги: мид, контрабанда
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