Форварда «Милана» обвинили в гомофобии
Представитель гей-партии Италии Фабрицио Марраццо обвинил форварда «Милана» Златана Ибрагимовича в гомофобии и дискриминации, сообщает Football Italia.
39-летний футболист во время выступления на музыкальном фестивале в Сан-Ремо, где он вместе с главным тренером «Болоньи» Синишей Михайловичем был приглашенным в качестве гостя, позволил себе неоднозначную, по мнению ЛГБТ-сообщества, шутку.
Ведущий вечера Амадеус попросил Златана представить, как выглядело бы шоу, если бы оно прошло у него дома.
«Певцы в гостиной, девушки со Златаном. Ты на кухне делаешь мне кофе», – ответил форвард.
После этого Амадеус поинтересовался, куда отправят бисексуального певца Ахилла Лауро.
«Мы поместим его в гараж, чтобы он ухаживал за машинами. Воры не войдут и ничего не украдут, потому что они его боятся», – сказал Ибрагимович.
Марраццо заявил, что эти слова были унизительными для представителей ЛГБТ-сообщества. Также он отметил, что в 2010 году Златан уже позволял себе гомофобные шутки.
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