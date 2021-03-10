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05:51 10 Марта 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Форварда «Милана» обвинили в гомофобии

Представитель гей-партии Италии Фабрицио Марраццо обвинил форварда «Милана» Златана Ибрагимовича в гомофобии и дискриминации, сообщает Football Italia.

39-летний футболист во время выступления на музыкальном фестивале в Сан-Ремо, где он вместе с главным тренером «Болоньи» Синишей Михайловичем был приглашенным в качестве гостя, позволил себе неоднозначную, по мнению ЛГБТ-сообщества, шутку.

Ведущий вечера Амадеус попросил Златана представить, как выглядело бы шоу, если бы оно прошло у него дома.

«Певцы в гостиной, девушки со Златаном. Ты на кухне делаешь мне кофе», – ответил форвард.

После этого Амадеус поинтересовался, куда отправят бисексуального певца Ахилла Лауро.

«Мы поместим его в гараж, чтобы он ухаживал за машинами. Воры не войдут и ничего не украдут, потому что они его боятся», – сказал Ибрагимович.

Марраццо заявил, что эти слова были унизительными для представителей ЛГБТ-сообщества. Также он отметил, что в 2010 году Златан уже позволял себе гомофобные шутки.

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Тэги: футбол, геи, гомофобия
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