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01:00 13 Марта 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Роналду может вернуться в «Реал»

Агент португальца Жорже Мендеш обсудил с «Реалом» вариант возвращения футболиста в Мадрид. Криштиану может уйти уже в ближайшую трансферную кампанию.

«Ювентус» рассматривает возможность продажи Криштиану Роналду из-за его высокой зарплаты (31 млн евро).

Криштиану может уйти уже в ближайшую трансферную кампанию за 60 млн евро.

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Тэги: футбол, Криштиану Роналду
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