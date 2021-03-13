Роналду может вернуться в «Реал»
Агент португальца Жорже Мендеш обсудил с «Реалом» вариант возвращения футболиста в Мадрид. Криштиану может уйти уже в ближайшую трансферную кампанию.
«Ювентус» рассматривает возможность продажи Криштиану Роналду из-за его высокой зарплаты (31 млн евро).
Криштиану может уйти уже в ближайшую трансферную кампанию за 60 млн евро.
Новости по теме
В последний раз подобное происходило в сезоне-2004/2005. С тех пор хотя бы один из этих игроков выходил со своими командами в четвертьфинальную стадию турнира.
36-летний португалец стал первым футболистом в истории, который забил 20 и более голов в каждом из последних 12 сезонов в топ-5 европейских лиг.
Клуб МЛС «Интер Майами» планирует подписать Криштиану Роналду, чей контракт с «Ювентусом» истекает летом 2022 года.