Дубинский больше не глава Киевской организации «Слуги народа»

Комментируя намерение о своем отстранении Дубинский 13 марта написал в своем канале в Telegram, что в Слуге народа «аферисты с Банковой занялись мошенничеством».

Нардепа Александра Дубинского, которого буквально вчера, 13 марта, включили в руководящий орган партии власти, отстранили от должности главы Киевской областной организации партии «Слуга народа».

Об этом говорится на сайте «Слуги народа».

«Члены организации считают, что в созданный Национальный совет общин не может входить Александр Дубинский, который ранее возглавлял Киевскую областную организацию «Слуги народа», – говорится в сообщении.

Поэтому после снятия Дубинского с должности автоматически прекращаются его полномочия как члена Национального совета общин, куда он вчера был утвержден.

Новой главой Киевской областной организации партии стал нардеп от «Слуги народа» Андрей Мотовиловец.

Александра Дубинского исключили из фракции «Слуги народа» еще 1 февраля, после того, как он попал под американские санкции.

При этом 13 марта на съезде партии его избрали от киевской областной организации в новое учреждение внутри партии – Национальный совет общин, что вызвало масштабные дискуссии в соцсетях.

Комментируя намерение о своем отстранении Дубинский 13 марта написал в своем канале в Telegram, что в Слуге народа «аферисты с Банковой занялись мошенничеством».

Утром 14 марта Дубинский опубликовал в Telegram якобы заявление совета Киевской областной организации Слуги народа, в которой говорится о доверии ему со стороны партии и осуждаются «мошеннические методы в партийном строительстве».

Позже депутат добавил: «появилась фальшивая информация от аферистов и мошенников, которые заявили, что уже якобы состоялась конференция Киевской областной организации».

11 января Министерство финансов США внесло семерых граждан Украины, в том числе нардепа от «Слуги народа» Александра Дубинского, и четыре информационных ресурса в санкционный список за вмешательство в американские выборы.

В декабре-2019 НАБУ открыло уголовное производство в отношении Дубинского и других депутатов от «Слуги народа» – Александра Юрченко и Андрея Холодова – в связи с пролоббированной в личных интересах поправкой, которая нанесла ущерб как государственному, так и местному бюджетам.

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