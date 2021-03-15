В Германии полицейские разогнали акции протеста против карантина

В Германии состоялись протесты против карантинных ограничений, пострадали полицейские. Об этом сообщает «Немецкая волна».

В Дрездене, несмотря на судебный запрет демонстрации, на акцию вышли несколько сотен протестующих. Правоохранители несколько раз призывали толпу разойтись, но в ответ раздавались возгласы: «Пандемия уже прошла!»

Протестующие пошли маршем в другую часть города, однако полицейские их остановили. Для охраны центра вакцинации были выставлены водометы.

По данным правоохранителей, многие участники акций протеста оказали агрессивное сопротивление полицейским, которые призывали тех разойтись. Как сообщается в отчете, во время разгона акции протеста было зафиксировано 47 правонарушений, совершенных против полицейских, среди них – активное сопротивление, оскорбления и нападения.

Всего в ходе несанкционированной акции правоохранители зафиксировали 940 нарушений действующих карантинных ограничений. 12 полицейских получили травмы.

Из-за нарушения карантинных правил полиция была вынуждена прибегать к разгону протестующих и в Мюнхене.

Во время протестов в Штутгарте демонстранты нападали на представителей СМИ.

Второй жесткий локдаун продолжается в Германии с середины декабря прошлого года. В стране не работают непродуктовые магазины, гостиницы, рестораны и развлекательные заведения.

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