У Путина отрицают, что Россия вмешивалась в американские президентские выборы
Так в Кремле отреагировали на обнародованный отчет разведки США.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что заявления американской разведки о вмешательстве России в президентские выборы-2020 в США являются безосновательными и бездоказательными. Об этом он сказал журналистам в среду, 17 марта, сообщает ТАСС.
Комментируя опубликованный накануне доклад национальной разведки США, Песков заявил: «Этот доклад мы считаем неправильным». «Он абсолютно безосновательный и бездоказательный», – подчеркнул Песков.
По его словам, Россия не имеет отношения ни к каким кампаниям против кандидатов на пост президента США и не вмешивалась в американские выборы.
«Россия не вмешивалась в предыдущие выборы и не вмешивалась в упомянутые в этом докладе выборы в 2020 году, – подчеркнул Песков. – Россия не имеет никакого отношения к каким-то кампаниям против кого бы то ни было из кандидатов», – прокомментировал представитель Кремля.
Он также добавил, что сожалеет о том, что бездоказательные утверждения о вмешательстве РФ в выборы в США используются как повод для возможных санкций.
В отчете разведки США говорится, что Иран и Россия вмешивались в выборы американского президента в 2020 году. Российские спецслужбы распространяли дезинформацию о президенте США Джо Байдене, тогда как иранские – пытались подорвать поддержку Дональда Трампа.
В этом же документе указано, что против упомянутых стран будут введены санкции, о которых, по данным СМИ, Белый дом объявит на следующей неделе.
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