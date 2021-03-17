У Путина отрицают, что Россия вмешивалась в американские президентские выборы

Так в Кремле отреагировали на обнародованный отчет разведки США.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что заявления американской разведки о вмешательстве России в президентские выборы-2020 в США являются безосновательными и бездоказательными. Об этом он сказал журналистам в среду, 17 марта, сообщает ТАСС.

Комментируя опубликованный накануне доклад национальной разведки США, Песков заявил: «Этот доклад мы считаем неправильным». «Он абсолютно безосновательный и бездоказательный», – подчеркнул Песков.

По его словам, Россия не имеет отношения ни к каким кампаниям против кандидатов на пост президента США и не вмешивалась в американские выборы.

«Россия не вмешивалась в предыдущие выборы и не вмешивалась в упомянутые в этом докладе выборы в 2020 году, – подчеркнул Песков. – Россия не имеет никакого отношения к каким-то кампаниям против кого бы то ни было из кандидатов», – прокомментировал представитель Кремля.

Он также добавил, что сожалеет о том, что бездоказательные утверждения о вмешательстве РФ в выборы в США используются как повод для возможных санкций.

В отчете разведки США говорится, что Иран и Россия вмешивались в выборы американского президента в 2020 году. Российские спецслужбы распространяли дезинформацию о президенте США Джо Байдене, тогда как иранские – пытались подорвать поддержку Дональда Трампа.

В этом же документе указано, что против упомянутых стран будут введены санкции, о которых, по данным СМИ, Белый дом объявит на следующей неделе.

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