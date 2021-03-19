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05:04 19 Марта 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Якутского шамана психиатры признали невменяемым

По результатам экспертизы, проведенной в Якутском психоневрологическом диспансере, Александр Габышев признан невменяемым.

Экспертиза проводилась в рамках уголовного дела по ст. 318 УК РФ о применении насилия к сотруднику Росгвардии. Оно было возбуждено в отношении Александра Габышева. По версии следствия, шаман во время задержания ранил сотрудника Росгвардии самодельным мечом.

Теперь к шаману могут применить меры медицинского характера – направить его на принудительное лечение.

2 февраля Якутский городской суд удовлетворил иск местного психоневрологического диспансера о недобровольной госпитализации шамана Габышева. В обоснование своих требований учреждение указало на то, что шаман «вновь начал делать громкие заявления в средствах массовой информации».

За несколько дней до этого Габышев объявил о новом походе на Москву, который должен был начаться в марте 2021 года. Шаман заявил, что намерен выйти из Якутска «на белом коне» с небольшим отрядом добровольцев, а в Иркутске соединиться с основным отрядом сторонников, которые, вероятно, будут следовать за конным шаманом на машинах.

«Цель осталась та же: дойти до Москвы, до Кремля, бороться там с темными силами, со злыми духами во власти. Согласно предсказанию, нам удастся свергнуть демона, для того и идем», – говорил Габышев.

Он добавил, что ему, «как шаману, предсказано, что демон будет свергнут в августе 2021 года». Он отметил, что не боится предпринимать новую попытку похода, при этом не исключил, что его попытаются убить, «так как не захотел подчиняться и не замолчал».

Первый поход шамана «на Кремль» завершился после его задержания на границе Бурятии и Иркутской области в сентябре 2019 года. До этого шаман успел собрать несколько митингов в городах на своем пути. На Габышева завели уголовное дело о публичных призывах к экстремизму (ч. 1 ст. 280 УК РФ).

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Тэги: якутский шаман
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