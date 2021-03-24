Путин сделал прививку от COVID-19 российской вакциной
Президент России Владимир Путин сделал прививку от COVID-19 российской вакциной. Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
«Путин привился от коронавируса. Чувствует себя хорошо. Завтра у него полноценный рабочий день», – цитируют Пескова российские СМИ.
Представитель Кремля не уточнил, о какой именно вакцине идет речь. Российские чиновники говорят о наличии трех вакцин от коронавируса, которые являются «абсолютно надежными и эффективными».
Вакцинация Путина проходила непублично.
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Об этом в интервью российскому государственному телеканалу заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.