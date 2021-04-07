МВФ прогнозирует рост ВВП в Украине

Международный валютный фонд прогнозирует, что ВВП Украины в 2021 году увеличится на 4,0%. Об этом говорится в апрельском обзоре мировой экономики.

В 2021 году, согласно прогнозу МВФ, ожидается более умеренный рост на 3,4%, и в долгосрочной перспективе никакого бума не предвидится.

Уровень инфляции, как ожидается фондом, в 2021 году достигнет 7,9%, а в следующем году немного замедлится до 6,8%. Это все равно выше целевого уровня 5% +/- 1 п.п., установленного Национальным банком.

Фонд прогнозирует, что рост мирового ВВП в этом году составит 6% (предыдущий прогноз – 5,5%).

Экономический рост в Китае прогнозируется на уровне 8,4%, в США – 6,5%, в Германии – 3,6%, во Франции – 5,8%, в Испании – 6,4%, в Италии – 4,2 %, в Великобритании – 5,3%, в Польше – 3,5%, в России – 3,8%, в Японии – 3,3%.

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