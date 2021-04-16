Байден объявил в США чрезвычайное положение из-за российской угрозы

Президент США Джо Байден ввел режим чрезвычайного положения в связи с «нетипичной и чрезвычайной угрозой», спровоцированной Россией.

«Сообщаю, что я издал приказ об объявлении национального чрезвычайного положения в связи с нетипичной и чрезвычайной угрозой национальной безопасности, внешней политике и экономике США, что создается специфической вредной внешней деятельностью правительства Российской Федерации», – говорится в письме президента Конгрессу США, опубликованном пресс-службой Белого дома.

Среди таких действий Байден называет попытку сорвать проведение свободных и честных демократических выборов, а также подорвать демократические институты в США и странах-партнерах и союзниках, участие России и содействие преступной кибердеятельности, направленной против США и союзников, содействие и использование транснациональной коррупции для влияния на иностранные правительства.

Также это осуществление «экстерриториальной деятельности, направленной против диссидентов или журналистов, действия для подрыва безопасности в странах и регионах, важных для национальной безопасности США, нарушение устоявшихся принципов международного права, включая уважение территориальной целостности страны.

Письмо прилагается к соответствующему указу Джо Байдена «по блокированию собственности в связи со специфической вредной внешней деятельностью правительства РФ».

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