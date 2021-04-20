ПЦУ призвала Путина покаяться

Православная церковь Украины призвала власти России перестать «бряцанье оружием» и остановить военную эскалацию, а также покаяться и загладить свою вину.

В ПЦУ заявили, что намерения Кремля «известны Богу» – и успеха в них не будет.

«Оружие, которое вы беззаконно направляете против нас, меч, поднятый вами против Украины – обернется гневом божьим на ваши головы. Ибо сказано: «Все, взявшие меч, мечом погибнут», – говорится в обращении.

Руководство церкви призвало президента РФ Владимира Путина и его страну «остановиться, покаяться, загладить свою вину прекращением войны и согласием на справедливый мир, пока еще не пришло на вас окончательное наказание за невинно пролитую кровь».

«Мы не боимся! – наш ответ на это очередное агрессивное намерение российских властей. «Душу и тело мы положим за нашу свободу» – не просто слова из гимна Украины. Это убеждение – одна из ключевых черт украинской политической нации, воспитанная со времен княжеской Киевской державы, утвержденная в освободительной борьбе времен казачества и в ХХ веке», – заявили в ПЦУ.

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