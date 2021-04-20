СБУ перевели в режим повышенной готовности
Усилена контрразведывательная и оперативно-розыскная составляющие деятельности Службы Безопасности.
Служба безопасности Украины в связи с проведением масштабных антитеррористических учений переведена в режим повышенной готовности во всех областях Украины. Об этом во вторник, 20 апреля, сообщает РБК-Украина.
«Сотрудники СБУ во всех областях, а не только в приграничных, переведены в режим повышенной готовности. Усилена контрразведывательная и оперативно-розыскная составляющие деятельности Службы», – рассказал спикер спецслужбы Артем Дехтяренко.
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