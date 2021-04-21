В Огайо полицейский застрелил 16-летнюю темнокожую девушку в день приговора по делу Флойда

В Колумбусе (штат Огайо, США) офицер полиции застрелил темнокожую девушку – 16-летнюю Макхию Брайант.

Во вторник, 20 апреля, полиция приехала на вызов в юго-восточный район города. Об этом сообщает BBC.

Судя по видео с нагрудного видеорегистратора полицейского, на месте произошла ссора между несколькими людьми. Одна из них, предположительно, 16-летняя Макхия Брайант, напала на другую девушку с ножом. Полицейский несколько раз выстрелил в девушку и смертельно ранил ее.

Полицейский открыл огонь якобы для того, чтобы спасти жизнь другой девочки, но женщина, которую местные СМИ назвали тетей Брайант, заявила, что ее племянница просто защищалась после нападения. Мать погибшей Пола Брайант сказала, что ее дочь была любящей девушкой и что «этого не должно было случиться».

В полиции Колумбуса пообещали провести расследование действий полицейского, который открыл огонь. По данным СМИ, его отправили в административный отпуск.

Мэр города Эндрю Гинтер назвал это «ужасным, душераздирающим и трагическим днем».

Тэги: дело флойда, застрелили афроамериканку-подростка