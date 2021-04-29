Байден: главной внутренней угрозой США являются сторонники теории «белого превосходства»

Американская разведка сочла главной угрозой США сторонников теории «белого превосходства».

Президент США Джо Байден во время к Конгрессу назвал главной угрозой стране сторонников теории «белого превосходства». Такие данные, по его словам, он получил от разведки, пишет Интерфакс.

«Мы все видели колено несправедливости на шее Черной Америки», – напомнил он о смерти Джорджа Флойда.

Байден призвал «восстановить доверие между правоохранительными органами и людьми, которым они служат», и «искоренить системный расизм в нашей системе уголовного правосудия». Он также обратился к законодателям с просьбой работать вместе над полицейской реформой.

Также Байден упомянул внешние угрозы – Иран и КНДР.

«Что касается ядерных программ Ирана и Северной Кореи, которые представляют серьезную угрозу безопасности Америки и мировой безопасности, мы будем тесно сотрудничать с нашими союзниками, чтобы противостоять угрозам, исходящим от обеих этих стран, посредством дипломатии и твердого сдерживания», – заявил президент США.

Также, по словам Байдена, он предупредил председателя Китая Си Цзиньпина, что США продолжат наращивать военное присутствие в Индо-Тихоокеанском регионе, «но не для того, чтобы начать конфликт, а для предотвращения конфликта».

Говоря об отношениях с Россией, Байден заявил, что не настроен на эскалацию.

«Что касается России, то я очень ясно дал понять президенту Путину, что, хотя мы не стремимся к эскалации, их действия имеют последствия», – сказал он.

По словам президента США, он ответил «прямо и пропорционально» на «вмешательство России в наши выборы и кибератаки на наше правительство и бизнес». «Но мы также можем сотрудничать, когда это в наших общих интересах», – заявил Байден.

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