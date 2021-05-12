15-летние украинцы выиграли золото на ЧЕ по водным видам спорта

15-летних Алексей Середа и Ксения Байло стали чемпионом Европы в смешанных прыжках с 10-метровой вышки.

Помимо нашей команды в данный вид программы заявились команды Италии, Великобритании, Германии и России.

После стартовых прыжков борьбу за победу вели Украина и Россия – решающим оказался четвертый прыжок, который Середа и Байло выполнили лучше, а Россия еще и упустила серебро, проиграв Великобритании.

Для Украины – это первая медаль в прыжках в воду и вторая на чемпионате Европы по водным видам спорта. Ранее 11 мая золото выиграла Марта Федина в артистическом плавании.

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