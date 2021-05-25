Предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний переехал в новую резиденцию

лава Православной церкви Украины митрополит Епифаний переехал в новую резиденцию на территории Михайловского Златоверхого монастыря.

До этого предстоятель ПЦУ жил в Выдубицком монастыре, а работал в старом здании Киевской православной богословской академии.

Здание, где теперь будет проживать и работать митрополит Епифаний, было возведено в 1894 году по проекту архитектора Владимира Николаева как Дом архиерейских певцов Михайловского монастыря.

Здание было отреставрировано в 2019-2021 годах на средства семьи меценатов Андрея и Светланы Мацола.

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