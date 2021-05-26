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04:41 26 Мая 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Ректор КНУ им. Шевченко призвал лишить Лукашенко звания почетного доктора

На своей странице Владимир Бугров написал, что поражен и обеспокоен событиями, которые происходят в Беларуси на протяжении последних месяцев.

«В частности – недавним разбойным нападением на самолет, которое в Европе уже окрестили «актом пиратства со стороны белорусских властей» во главе с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко. Считаю, что Александр Лукашенко не является достойным звания почетного доктора Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, а его противозаконные действия противоречат ценностям нашего университета!» – подчеркнул ректор.

Диплом почетного доктора Лукашенко получил 5 ноября 2009 года.

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Тэги: университет, Александр Лукашенко, доктор наук
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