НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Спорт
00:02 04 Июня 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Сборная Украины по футболу впервые выиграла в этом году

В нынешнем году сборная Украины четыре раза сыграла вничью и дважды проиграла. Также нашей команде было засчитано техническое поражение от Швейцарии.

В рамках товарищеского матча сборная Украины минимально обыграла Северную Ирландию.

Для подопечных Андрея Шевченко это первая победа с октября 2020 года. Тогда украинская сборная выиграла у национальной команды Испании (1:0) в рамках Лиги наций.

В нынешнем году сборная Украины четыре раза сыграла вничью и дважды проиграла. Также нашей команде было засчитано техническое поражение от Швейцарии.

В следующем поединке сборная Украины сыграет против Кипра.

Источник:
Тэги: сборная Украины, футбол
Loading...

Новости по теме

Шевченко утвердил состав национальной сборной на Евро-2020

Тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко утвердил состав национальной команды на Евро-2020.

Украина едва не проиграла Бахрейну в товарищеском матче

Сборная Украины по футболу сенсационно сыграла вничью со счетом 1:1 с командой Бахрейна дома, уступая 0:1 к 90-й минуте.

Пятов принял решение завершить выступление за сборную Украины

Чемпионат Европы станет последним турниром для голкипера Андрея Пятова в составе национальной сборной Украины.

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Новости | Слоты