Сборная Украины по футболу впервые выиграла в этом году
В нынешнем году сборная Украины четыре раза сыграла вничью и дважды проиграла. Также нашей команде было засчитано техническое поражение от Швейцарии.
В рамках товарищеского матча сборная Украины минимально обыграла Северную Ирландию.
Для подопечных Андрея Шевченко это первая победа с октября 2020 года. Тогда украинская сборная выиграла у национальной команды Испании (1:0) в рамках Лиги наций.
В нынешнем году сборная Украины четыре раза сыграла вничью и дважды проиграла. Также нашей команде было засчитано техническое поражение от Швейцарии.
В следующем поединке сборная Украины сыграет против Кипра.
Новости по теме
Тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко утвердил состав национальной команды на Евро-2020.
Сборная Украины по футболу сенсационно сыграла вничью со счетом 1:1 с командой Бахрейна дома, уступая 0:1 к 90-й минуте.
Чемпионат Европы станет последним турниром для голкипера Андрея Пятова в составе национальной сборной Украины.