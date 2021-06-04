Сборная Украины по футболу впервые выиграла в этом году

В нынешнем году сборная Украины четыре раза сыграла вничью и дважды проиграла. Также нашей команде было засчитано техническое поражение от Швейцарии.

В рамках товарищеского матча сборная Украины минимально обыграла Северную Ирландию.

Для подопечных Андрея Шевченко это первая победа с октября 2020 года. Тогда украинская сборная выиграла у национальной команды Испании (1:0) в рамках Лиги наций.

В нынешнем году сборная Украины четыре раза сыграла вничью и дважды проиграла. Также нашей команде было засчитано техническое поражение от Швейцарии.

В следующем поединке сборная Украины сыграет против Кипра.

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